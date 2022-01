SP Amsterdam brokkelt verder af; raadslid Schreuders stapt over naar andere partij

De SP kwam vorig jaar juni landelijk in het nieuws toen bekend werd dat de partij besloten had te breken met jongerenafdeling ROOD. In de nasleep van deze breuk werden tientallen leden geroyeerd vanwege hun link met de jongerentak of met het Marxistisch Forum. Ook vertrokken er leden uit protest vanwege de royementen. Dit conflict was voor de 27-jarige Schreuders reden om de Socialistische Partij te verlaten. "Ik voelde me daar niet meer thuis sinds dat conflict", zegt hij tegen AT5/NH Amsterdam. "Na 1,5 jaar ruzie wilde ik gewoon m'n politieke idealen voortzetten. Dat kon niet meer bij de SP."

Schreuders werd in 2012 actief bij ROOD. Daarna was hij tussen 2015 en 2017 bestuurslid van de jongerenafdeling. In 2019 werd hij raadslid namens de SP. Het 27-jarige raadslid kiest niet zomaar voor een nieuwe partij; DSA bestaat voor een groot deel uit oud-ROOD-leden en voormalig SP'ers. Hiermee volgt Amsterdam het voorbeeld van twee andere steden. In Rotterdam heeft de SP concurrentie met de nieuwe partij Socialisten 010, die is opgericht uit voormalig SP-raadsleden. Ook in Utrecht kunnen de inwoners kiezen uit twee socialistische partijen: daar hebben geroyeerde SP-leden de partij Socialisten Utrecht opgericht, die hopen op een plekje in de Utrechtse raad.

Opgestapte wethouder en lijsttrekker

Dat het ook in Amsterdam rommelt het binnen de SP is niet onopgemerkt gebleven. In december stapten drie bestuursleden van de partij op. Het drietal nam dit besluit naar eigen zeggen vanwege "een sektarische geest die kritiek wil uitbannen" binnen de partij.

Een maand daarvoor stapte Tiers Bakker op als lijsttrekker van de partij nadat AT5 vragen stelde over zijn huurhuis en een ruzie in de privésfeer waarvoor hij in november 2018 is aangehouden. Bakker was nog maar enkele weken daarvoor gekozen als lijsttrekker. Oudgediende Remine werd vervolgens voorgedragen als nieuwe lijsttrekker.

In juli vorig jaar trad wethouder Laurens Ivens af na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Jakob Wedemeijer volgde hem afgelopen najaar op als wethouder wonen.