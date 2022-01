'Prijs' voor Zaanstad: gemeente stuurt te moeilijke brieven naar inwoners

"We hebben samen met de bibliotheek en de sociale wijkteams vanaf september een actie om moeilijke brieven van organisaties te verzamelen", vertelt Mariëtte Klaren van het Sociaal Wijkteam in Krommenie. "Organisaties sturen hele belangrijke informatie naar mensen, maar soms is die informatie zo moeilijk beschreven dat mensen er zelf niet uitkomen."

Ze benadrukt dat het niet alleen om mensen gaat waarvan het Nederlands niet hun moedertaal is, maar ook om laaggeletterdheid onder autochtone Nederlanders. "We hebben elke maandag een formulierenhuis. Nu werken we op afspraak en is het altijd vol. Voor corona konden mensen binnenlopen en dan waren er altijd wel een aantal mensen die zaten te wachten om geholpen te worden."

Hieronder is een voorbeeld van de moeilijke brief te zien. Tekst gaat verder onder het voorbeeld.