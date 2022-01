Volt Amsterdam op vijf zetels in de peiling: "Boven onze verwachting"

Het was lekker wakker worden voor de mensen van Volt Amsterdam vandaag. Met elf procent van de stemmen in de peiling van Maurice de Hond die werd uitgevoerd in opdracht van D66, zou de partij op vijf zetels komen.

"We gaan voor drie zetels in Amsterdam, dus dit was boven onze verwachting", vertelt lijsttrekker van Volt Amsterdam Juliet Broersen. Broersen vermoedt dat het komt doordat mensen op zoek zijn naar een nieuw politiek geluid. "Uiteindelijk zijn wij een nieuwe generatie, we zetten in op samenwerking en we zijn een positief geluid. Ik denk dat veel mensen ook teleurgesteld zijn in de huidige politiek of zijn zoekende, en daar heeft Volt een onwijs mooi antwoord op."

GroenLinks halveert

GroenLinks zou volgens deze peiling nog maar 10 procent van de stemmen krijgen. Dit is een halvering ten opzichte van 2018, toen de partij nog de grootste van de stad was. Wethouder Rutger Groot Wassink van GroenLinks benadrukt dat het nog maar een peiling is. "We hebben nog acht weken te gaan en er is nog veel te winnen."

"Interessant om te zien is dat D66 en VVD allebei best groot lijken", vertelt Groot Wassink. "We gaan straks echt een strijd zien tussen links en rechts. Blijft Amsterdam een links-progressieve stad of gaan we rechtsaf? Dat is de inzet waar we het over gaan hebben. Ik kijk uit naar een hele leuke strijd."

D66 de grootste

D66 zou volgens De Hond 15 procent van de stemmen krijgen en daarmee nu het grootst worden. "Wat mij opvalt is dat de slag om Mokum echt spannender is dan ooit. Natuurlijk is het goed nieuws dat D66 aan top staat, maar het blijven peilingen", aldus fractievoorzitter Reinig van Dantzig.