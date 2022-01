GVB zet extra metrobestuurders in vanwege problemen met beveiligingssysteem

Vanwege de aanhoudende problemen met het nieuwe beveiligingssysteem van de metro zet het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB de komende tijd extra bestuurders in. Ook zal de dienstregeling binnenkort worden aangepast om vertragingen voor te zijn. Door storingen in het nieuwe systeem dat de oude seinen moet vervangen, laat de punctualiteit van de dienstregeling te wensen over en is het hele metronet al meer dan tien keer meer dan een uur compleet stilgevallen.

Dit weekend deden twee GVB-medewerkers, een metrobestuurder en een verkeersleider, hun verhaal tegenover AT5/NH Amsterdam. Volgens hen is de motivatie onder het personeel tot het nulpunt gedaald door de aanhoudende problemen. "Ik kreeg plezier uit mijn werk omdat ik wist dat ik mensen hielp. Maar nu, als mijn metro niet kan rijden door een verstoring, voel ik me simpelweg nutteloos", vertelde de metrobestuurder.

Verantwoordelijk wethouder De Vries erkent in een brief aan de gemeenteraad dat de vele storingen en vertragingen tot onvrede en stress leiden op de werkvloer. "Dit is voor deze professionals frustrerend. Het leidt eveneens tot iets langere diensten van metrobestuurders en het mislopen van een deel van hun pauzes. GVB zet daarom momenteel extra bestuurders in om hiervoor te compenseren en daarmee te borgen dat bestuurders wel voldoende pauzes kunnen nemen."

Toch nog langdurige storingen

De wethouder beloofde in een eerdere brief aan de raad dat verstoringen voortaan binnen een half uur zouden worden opgelost. Maar de afgelopen weken ging het toch weer twee keer mis waardoor het metroverkeer meer dan een uur plat lag. "Helaas kregen we op 28 december 2021 en vervolgens op 3 januari 2022 te maken met een tijdelijk onderbreking van het volledige metroverkeer. Aanleiding blijkt in beide gevallen een ingestelde omleiding van het metroverkeer rondom een defecte trein in de Oostlijn."

Maar die omleiding bleek volgens de wethouder te ingewikkeld voor het systeem. "Bij een dergelijke omleiding moeten de metrotreinen in beide richtingen over een deel van het traject over één spoor rijden. Het verkeersleidingssysteem moet dan een nieuwe tijdelijke dienstregeling berekenen. Mede doordat in de Oostlijn drie lijnen bij elkaar komen en doordat de gebeurtenis vroeg in de ochtend plaatsvond (en er daardoor een vrijwel volledige dienstregeling van één dag moest worden doorgerekend) werd deze berekening complex."

Dienstregeling aanpassen

Volgens de GVB-medewerkers zijn de oudste metrostellen die in gebruik zijn het voornaamste probleem. Die krijgen vaak te maken met snelremmingen door versleten wielen. De wethouder erkent dat en zegt dat de huidige dienstregeling daardoor te ambitieus is.

"In de praktijk blijken deze rijtijden niet haalbaar. Dit wordt voor een deel verklaard door onvolkomenheden zoals tussentijdse remmingen van het systeem, bijvoorbeeld als gevolg van slippen. Door betere afstelling van de systemen hopen we het aantal hiervan te verminderen. Begin april 2022 voert GVB een nieuwe dienstregeling in die is gebaseerd op de huidige ervaringen van rijtijden. Tot en met maart valt daarom maar beperkte verbetering te verwachten in de punctualiteit onder CBTC (het nieuwe systeem, red.)."