Milena (14) laat zich niet 'als een kip zonder kop' het land uitzetten: "Zo ben ik niet"

De afgewezen asielaanvraag van het gezin van Milena (14) uit Stede Broec komt koud op hun dak. "Het was blijkbaar een soort acteerspelletje", zegt Milena over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), van wie zij in eerdere gesprekken de indruk kreeg dat de aanvraag zou worden goedgekeurd. Maar ze laat zich niet zomaar het land uitzetten.

Milena laat zich niet als een kip zonder kop het land uitzetten - NH Nieuws

"Ik ben echt heel erg boos", zegt Milena tegen NH Nieuws/WEEFF. "Ik ben gewoon een kind van 14 jaar. Ik ga net als alle kinderen in Nederland naar school. Waarom willen ze mij dan het land uitzetten?" Na een eerdere demonstratie, handtekeningenactie en veel (media)aandacht, mocht Milena met haar juriste Eliza Tsjoepieva twee maanden geleden opnieuw in gesprek met de IND om haar situatie uit te leggen. Aan dat gesprek hield zij destijds nog een positief gevoel over.

Maar nu is er dan toch de afgewezen aanvraag, die volgens juriste Tsjoepieva te veel gebaseerd is op gedateerde informatie. "Milena is meer geworteld geraakt, dieper in de maatschappij gekomen en heeft in 2018 opnieuw geprobeerd om in Armenië een nieuw leven te beginnen. Dit lukte echter niet en de familie vluchtte daarom terug naar Nederland." Voor Milena voelt dit alsof het eerdere gesprek met de IND een 'acteerspelletje' was. Ze laat het er niet bij zitten. "Ik moet sterk en positief blijven. Ik laat mij niet naar beneden halen door deze mensen en mij als een kip zonder kop het land uitzetten." Ze roept opnieuw op om haar petitie te tekenen: "Ik zou zo dankbaar zijn als mensen dit voor mij zouden willen doen."