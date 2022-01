Amstelland NL V Buurtbewoners bieden dakloos stel onderdak en werk: "Wij zijn ontzettend dankbaar"

Een dakloos stel dat ruim twee maanden op een hondenuitlaatveldje in Nieuw-Vennep verbleef, heeft onderdak gekregen van een dorpsgenoot. Het stel probeerde de winter te overleven in een tent. "Ik kon het niet aanzien dat mensen in deze kou buiten moesten slapen", vertelt Marieke Akerboom. Zij ondernam actie en nam het stel in huis.



Haar actie is niet onopgemerkt gebleven in de buurt. "Mensen doneren allemaal spullen, ik heb het er maar druk mee", aldus Marieke. Naast spullen krijgt het stel veel steun, hebben ze een baan aangeboden gekregen en woonruimte gevonden. "En dat allemaal in één week, echt bizar!”, vertelt Marieke.