3.890 mensen positief getest op corona, 500 meer dan vorige week

In Alkmaar en omstreken zijn afgelopen week 3.890 mensen positief getest op het coronavirus. Hiermee is het aantal besmettingen in een week zo'n 500 meer dan vorige week het geval was. Toen werden 3.336 mensen positief getest. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Twee personen uit Alkmaar en een uit Heerhugowaard werden afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting.

In Bergen zijn - net als vorige week - in de afgelopen week verhoudingsgewijs de meeste mensen positief getest. Per honderdduizend inwoners kregen zo'n 1.588 mensen te horen dat ze besmet waren. In de praktijk komt het er op neer dat 474 mensen uit Bergen positief zijn getest op het virus.

Alkmaar staat - ook net als vorige week - op de tweede plek van gemeenten met de meest geregistreerde besmettingen per honderdduizend inwoners. Hier zijn per honderdduizend inwoners zo'n 1.506 mensen positief getest. Omdat de gemeente meer dan honderdduizend inwoners telt, zijn de praktijk 1.324 Alkmaarders positief getest op het virus.

Heiloo heeft de minste (geregistreerde) besmettingen per honderdduizend inwoners. Per honderdduizend Heilooënaren zijn zo'n 1.118 mensen positief getest. Omdat de stad nog geen 25.000 inwoners telt, zijn in de praktijk 268 Heilooënaren positief getest op het virus.

