Drugsafval ligt al dagen aan het Leekerpad, Medemblik komt eindelijk in actie

Op 11 januari nam de politie poolshoogte op de toegewezen plek, waarna ze een grote hoeveelheid aan drugsafval ontdekte, afkomstig van een hennepplantage. De politie gaf de vondst door aan de gemeente Hoorn, met de oproep om het zo snel mogelijk op te komen halen.

Intussen kwam gemeente Hoorn erachter dat het gebied, waar het afval is gedumpt, in haar buurgemeente Medemblik ligt. Die kwam vooralsnog niet in actie. Daar lijkt nu verandering in te komen. Plaatsvervangend burgemeester Harry Nederpelt, van de gemeente Medemblik, heeft namelijk laten weten dat het drugsafval wordt opgeruimd.

In elkaars schoenen schuiven

In beide gemeenten kwamen in de afgelopen dagen meldingen binnen van inwoners over het drugsafval aan het Leekerpad. Omwonenden klaagden over de grote hoeveelheid aan afval. Volgens een inwoner uit Hoorn – die door Medemblik is gevraagd om een melding te plaatsen via Fixi – is het drugsafval meerdere malen op de app aangegeven en stonden deze meldingen weergegeven als 'afgehandeld'.

Ook raadslid René Assendelft van Lokaal Hoorn sprak zijn ergernis uit over het voorval, nadat hij door inwoners werd benaderd. Hij sprak de gemeente Medemblik op Twitter aan en benaderde ook wethouder Simon Broersma, die de portefeuilles stadsbeheer en openbare ruimte in Hoorn behartigd.