Vragen aan minister over lezingen moordenaar in Zaanse gevangenis

De kersverse minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind is om opheldering gevraagd over de lezingen die de veroordeelde moordenaar Shurandy S. gaf aan medegedetineerden in Justitieel Complex Zaanstad. Die werden na de moord op Peter R. de Vries abrupt stopgezet vanwege mogelijke onrust.

Maaike Polder / NH Nieuws

S. is in 2019 in hoger beroep veroordeeld voor 28 jaar cel voor de moord op Reduan B. Hij schoot B. neer op 23 maart 2018. Een kleine week daarvoor stond Nabil B. als kroongetuige in de rechtszaal in het liquidatieproces Marengo. De lezingen, die eind mei 2021 van start gingen, zijn geïnitieerd door Shurandy S. zelf. "Om medegedetineerden bewust te maken van hun actie en aan het denken te zetten”, staat in het interne document dat in handen is van AD en NH Nieuws. Bij de werkgroepen zijn criminelen uit de Top600 aanwezig. "Aan zijn basisniveau en universitaire opleiding ligt het niet. Ook was zijn motivatie al vanaf het begin van detentie aangegeven." S. gaf de lezingen in het kader van zijn re-integratie. Toen in juli Peter R. de Vries werd vermoord, mogelijk met een link naar het proces waarin Nabil B. getuigt, werd de werkgroep stopgezet vanwege de gevoeligheid. Tweede Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) wil nu van de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind duidelijkheid, onder meer over de criteria die worden gehanteerd bij het selecteren van gedetineerden dit soort dingen voor medegedetineerden mogen organiseren. Ook vraagt Ellian zich af wat Weerwind doet om ervoor te zorgen dat 'gewetenloze moordenaars zoals Shurandy S.' geen invloed kunnen uitoefenen op andere gedetineerden, zoals de Top600 criminelen. De vragen dienen binnen drie weken te worden beantwoord.