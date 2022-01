Gemeente vergeet bewoners te informeren over bomenkap: "Dit had anders gemoeten"

Rijsenhouters staan op hun achterste poten door de kap van zeven 'grote gezonde' bomen in het dorp. Eind oktober stemde de gemeente in met de kap, maar vergat omwonenden te informeren. Die omwonenden werden gisteren onaangenaam verrast, toen de bomen onverwacht werden omgezaagd. Verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens is ontstemd over de ambtelijke fout.

De verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens geeft de bewoners volkomen gelijk: "We zeggen in onze berichten naar betrokkenen dan ook dat het ons spijt dat er geen brief is gestuurd. Steffens is ontstemd over deze fout. "Dit had anders moeten. Het is juist onze ambitie om de inwoners te betrekken bij hun leefomgeving", zegt ze.

De bewoners van de Bennebroekerweg hadden tot 1 december bezwaar kunnen maken tegen de vergunning, maar doordat zij niet op de hoogte waren gesteld, is die termijn door hen ongezien verlopen en zijn de bomen al gekapt.

'Gezichtsbepalende bomen'

De bomen moeten volgens de Omgevingsdienst verdwijnen omdat er 'nieuwe verharding' komt aan het plein. De gemeente heeft de vergunning 20 oktober goedgekeurd omdat, volgens een deskundige, de bomen niet beeldbepalend zouden zijn, zij geen natuur- en milieuwaarden vertegenwoordigen en de bomen niet van waarde zouden zijn voor de recreatie en leefbaarheid op het plein.

Maar als je het de bewoners vraagt, waren die bomen juist wel van belang voor het plein. "Het waren gezichtsbepalende bomen die in de hete zomermaanden nog iets van verkoeling gaven en waar de halsbandparkieten zich schuil konden houden", aldus Astrid.

Herplanten

De bomen aan het plein worden wel 'gecompenseerd'. Zo moeten er in ieder geval vier nieuwe bomen worden geplant die op een meter hoogte een omtrek van 16 centimeter hebben.

Een schrale troost voor Astrid en haar buren: "Wij weten niet wat we ervoor terug krijgen, blijven ze klein? Onze oude reuzen waren echt mooi groot en niet ziek. Ze zullen er ongetwijfeld iets van maken, maar wat wij hadden, krijgen we niet meer terug", aldus Astrid.