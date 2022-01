Nog steeds geen spoor van 'mogelijk cruciale getuige' zware mishandelingen Mallorca

Er ontbreekt vooralsnog nog elk spoor van de mogelijk belangrijke getuige van de zware mishandelingen op het Spaanse eiland Mallorca afgelopen zomer, naar wie justitie al een paar maanden naar op zoek is. Dat meldt de politie.

De bewuste getuige heeft naar alle waarschijnlijkheid beelden van de mishandelingen, die volgens justitie 'mogelijk cruciaal' kunnen zijn in het onderzoek naar het zware geweld. Er wordt daarom een herhaalde oproep gedaan om de bewuste getuige op te sporen.

Het onderzoek naar de zware mishandelingen loopt ondertussen nog altijd. Er wordt nog steeds alles op alles gezet om van de negen verdachten vast te leggen wie wat heeft gedaan en daarmee dus een schuldige aan te wijzen van de doodslag op Carlo Heuvelman.

Gouden tip

De weken na de zware mishandelingen sprak justitie al tientallen getuigen van het geweld en werd ook een groot bestand aan camerabeelden bekeken. Dat heeft veel vragen al beantwoord, maar het antwoord op de voornaamste vraag ontbreekt nog: van de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman zijn tot nu toe - voor zover bekend - geen beelden opgedoken.

Eerder loofde justitie een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar het oplossen van de zaak.

Mogelijk cruciale getuige

Wel heeft justitie het vermoeden dat er beelden van de zware mishandeling zijn. Op andere camerabeelden staat een met een telefoon filmende man, waarvan justitie denk dat deze man het geweld gefilmd heeft. De jongeman stond op de bewuste avond voor de Bar Bier Express, de kroeg in badplaats El Arenal waar Carlo Heuvelman voor de deur zwaar werd mishandeld.

De man zou daarmee volgens justitie een 'mogelijk cruciale' getuige van het geweld zijn. Als hij de zware klappen en trappen tegen Carlo Heuvelman al niet gefilmd heeft, moet hij ze hoe dan ook gezien hebben.

Van deze getuige ontbreekt nog steeds elk spoor. Na een eerste oproep afgelopen november kreeg justitie een handjevol tips, maar wie de bewuste getuige is, weet men nog altijd niet. Vast staat wel dat het zeer waarschijnlijk gaat op een Nederlandse man, hij sprak volgens andere getuigen namelijk met een Amsterdams accent.

Om de getuige alsnog op te kunnen sporen, doet justitie vanavond op televisie een herhaalde oproep aan de man en mensen die hem kennen of anderszins meer weten, om zich te melden.

Verdachten weer voor de rechter

De herhaalde getuigenoproep komt daags voor de dag dat de negen Gooise verdachten van de zware mishandelingen weer voor de rechter moeten verschijnen. Komende vrijdag vindt een regiezitting plaats, een opmaat naar de echte strafzaak tegen de twee verdachten. De rechtbank bespreekt dan de stand van zaken van het onderzoek en bekijkt welke onderzoekswensen er nog zijn.

Voor de drie hoofdverdachten die nog vast zitten - Hilversummers Sanil B., Hein B. en Mees T. - dient de zitting meteen als tweede pro-formazitting. Voor hen wordt bepaald of ze ook de komende maanden nog in het huis van bewaring blijven zitten. De zes andere verdachten - onder wie mede-hoofdverdachte Lukas O. - mochten hun strafproces eerder al in vrijheid afwachten.