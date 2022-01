AZ wacht volgens trainer Pascal Jansen 'heel belangrijk' bekerduel tegen FC Twente

Als het kan, houdt trainer Pascal Jansen in de achtste finale van de KNVB-beker vast aan zijn basisteam. Morgenavond spelen de Alkmaarders in Enschede tegen FC Twente waar eerder dit seizoen met 3-1 werd verloren. Je kunt het duel rechtstreeks volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport!

Het duel bij Twente betekende het laatste optreden van Timo Letschert in het shirt van AZ. De verdediger werd in de eerste helft gewisseld, nadat hij twee keer in de fout was gegaan. Na afloop ging de Purmerender niet met de spelersbus mee naar huis. Uiteraard dacht Jansen de laatste dagen nog zeker aan dat duel terug. Tekst gaat door onder de video.

AZ-trainer Pascal Jansen over de verloren ontmoeting bij FC Twente - NH Sport / Edward Dekker

AZ kan sinds de uitnederlaag bij Feyenoord op 7 november (1-0) een ongeslagen reeks van elf wedstrijden overleggen. De serie van FC Twente is bijna net zo indrukwekkend. De ploeg van trainer Ron Jans is negen duels zonder verliespartij. Met 22 tegengoals hebben de oosterlingen op Ajax en Feyenoord na de minst gepasseerde achterhoede. Tekst gaat verder onder de video.

Jansen over de kracht van FC Twente - NH Nieuws / Edward Dekker

AZ won in de vorige bekerronde eenvoudig van Heracles Almelo waar trainer Frank Wormuth op een enkeling na zijn complete basisploeg rust gaf. Dat duel werd in Alkmaar gespeeld; morgen moet AZ een flinke busreis maken. De winnaar weet bovendien dat de ontmoeting in de kwartfinale (opnieuw) uit speelt. Ondanks dat Twente nauwelijks thuisvoordeel heeft, doordat de ploeg de steun van de eigen aanhang mist, had Jansen toch liever in Alkmaar gevoetbald. Tekst gaat verder onder de video.

Jansen had liever in Alkmaar gespeeld - NH Sport / Edward Dekker

Bij AZ zit Bruno Martins Indi niet bij de wedstrijdselectie. Hij herstelt voorspoedig van een teenoperatie en sluit mogelijk komend weekend aan als AZ tegen Cambuur speelt. Jelle Duin (geblesseerd) en Zakaria Aboukhlal (Afrika Cup) ontbreken eveneens. De aftrap bij FC Twente - AZ is om 21.00 uur. De extra radio-uitzending van NH Sport begint om 21.00 uur. Verslaggevers in Enschede zijn Erik-Jan Brinkman en Edward Dekker. Stef Swagers is de presentator.