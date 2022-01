Meer ziekenhuisopnames, meer besmettingen: dit zijn de Gooise coronacijfers

Er zijn afgelopen week een stuk meer mensen uit 't Gooi met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis. Acht mensen moesten worden opgenomen, een week geleden waren dat er nog drie. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Naast de stijging van het aantal ziekenhuisopnames is ook het aantal nieuwe positieve coronatests flink gestegen.

Er overleden afgelopen week geen mensen in de regio aan de gevolgen van het coronavirus. Het totale aantal sterfgevallen in 't Gooi sinds het begin van de corona-uitbraak staat daarmee volgens het RIVM nog steeds op 299 mensen.

Het aantal mensen in 't Gooi dat afgelopen week positief werd getest op het coronavirus, steeg afgelopen week hard: het aantal nieuwe besmettingen ligt een derde hoger vergeleken met een week geleden.

Alle Gooise gemeenten melden hogere cijfers, maar Blaricum springt er het meest tussenuit. Blaricum zag het aantal coronabesmettingen vergeleken met een week geleden met tachtig procent toenemen.

Afgelopen week zijn er in Blaricum per 100.000 inwoners 2140,4 mensen positief getest. Dat komt in de praktijk neer op 247 mensen met een coronabesmetting, vergeleken met 137 mensen een week eerder.

Weesp zag het aantal coronabesmettingen ook fors toenemen. De stad meldt over afgelopen week per 100.000 inwoners 1474,2 positieve tests. Dat komt in de praktijk neer op 291 coronabesmettingen, vergeleken met 171 een week geleden.

Huizen meldt laagste cijfers

Huizen heeft van de hele regio relatief de minste besmettingen. In het dorp werden afgelopen week per 100.000 inwoners 1218,7 mensen positief getest. Dat komt neer op 503 mensen. Een week geleden waren dat nog 414 mensen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: