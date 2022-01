Noord-Hollandse cultuursector protesteert: 'Het water staat ons ook aan de lippen'

De theaters en musea in de provincie staan te trappelen om net als de winkels, sportscholen en kappers, weer open te gaan. In de theaterkapsalons en museumsportscholen kunnen bezoekers vandaag weer eventjes cultuursnuiven. De sector is van mening dat theaters en musea, met coronaregels, veilig open kunnen en voelt zich niet gehoord in Den Haag.

De protestactie van de culturele sector begon met het initiatief van cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Walis de Vries in de Kleine Komedie in Amsterdam, maar ondertussen hebben dertien andere theaters en musea door de hele provincie zich aangesloten. In de theaters is het vandaag 'kapsalontheaterdag' en worden bezoekers geknipt tijdens hun bezoek aan een artiest. De protestactie in de Kleine Komedie is populair, de kaartjes die gisteren in de verkoop gingen, waren binnen een minuut uitverkocht.

Ook bij het Zaantheater kunnen bezoekers vandaag worden geknipt. "Vergeet ons niet, dat is de boodschap", zei programmeur Kim Muller eerder tegen NH Nieuws. "Cultuur is ontzettend belangrijk." De plekken in de 'kapsalon' waren ook al snel volgeboekt. "En de wachtruimte van onze kapsalon is toevallig de grote zaal. Daar is voor iedereen een vaste stoel gereserveerd."

Rare afweging

Volgens Simone Lensink van Theater De Liefde in Haarlem zijn de coronaregels niet uit te leggen. Eerder voerde het theater al actie en vandaag is het ook een kapsalon. "Je mag wel op afspraak naar een winkel, maar dat kan niet in het theater. Het is een rare afweging."

De musea sluiten zich bij de actie van de theaters aan onder de noemer 'De Museum Gym'. Het Museum Haarlem is een van de musea die meedoen. "We hebben zo ongelofelijk veel ruimte", vertel woordvoerder van het museum Monique van Royen. "En we hebben bewezen dat we mensen kunnen ontvangen volgens de coronamaatregelen. Het voelt heel oneerlijk dat de Ikea wel open mag, maar wij niet."