Aantal besmettingen in twee weken tijd flink gestegen, daling in ziekenhuisopnames

Het aantal personen uit West-Friesland dat in de afgelopen twee weken positief getest heeft op corona is flink gestegen ten opzichte van de vorige periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het aantal ziekenhuisopnames daalde licht ten opzichte van de vorige periode.

In de afgelopen twee weken zijn 4.099 inwoners uit West-Friesland positief getest op corona. Het RIVM meldt dat veertien mensen in deze periode met coronaklachten zijn opgenomen in het ziekenhuis, en dat niemand is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het totaal aantal besmettingen tussen 5 en 18 januari ligt significant hoger dan tijdens de vorige periode van twee weken. Toen werden 2.273 inwoners uit de regio positief getest op het coronavirus. Het totaal aantal ziekenhuisopnames daalde van zestien naar veertien.

Praktijk

De gemeente Opmeer telde in de afgelopen twee weken het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners. In de praktijk betekent dit dat 510 inwoners uit de gemeente positief zijn getest op corona. In de voorgaande twee weken werden 261 mensen positief getest.

Waar er in zes van de zeven West-Friese gemeenten een stijging plaatsvond in het aantal besmettingen, daalde dat aantal in Drechterland. Daar kregen 287 mensen uit de gemeente in de afgelopen twee weken een positieve testuitslag, ten opzichte van 310 mensen in de twee weken daarvoor.

Bekijk hieronder het aantal nieuwe besmettingen van afgelopen week in jouw gemeente: