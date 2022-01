Winkelmedewerker onder schot gehouden en vastgebonden, daders op beeld

Toen de overvallers hun buit na ongeveer tien minuten binnen hadden lieten ze de medewerker en de klant vastgebonden achter, om te lopen naar een donkerkleurige scooter, die klaarstond in de Nieuwstraat bij het verzorgingshuis Avondzon. Ze reden weg in de richting van de Westerstraat.

Scooter en auto

De scooter is later teruggevonden aan de Burgemeester D. Kooimanweg ter hoogte van het Eendenlaantje. De politie zegt dat ze vermoedelijk zijn overgestapt in een zwarte BMW 3-serie. Die is op zijn beurt later aangetroffen op een parkeerplaats aan de Westervenne.

De politie houdt er rekening mee dat de overvallers uit Amsterdam komen en vraagt om tips van eventuele getuigen. Mensen die iets hebben gezien kunnen terecht bij de politie via deze link.

Niet de eerste overval

De winkel werd in mei 2020 ook al getroffen door een overval. Toen had droeg één van de overvallers een jas van PostNL. De politie doet nog onderzoek naar eventuele verbanden tussen de zaken.