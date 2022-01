Bloemendaal vraagt inwoners om hulp bij spotten van nachtdieren

De gemeente roept inwoners op om de beelden van hun bewakingscamera's te bekijken om te zien of er dieren in de tuin of daarbuiten rondlopen. Als die worden gespot, mogen ook herten of egeltjes zijn, dan wil de gemeente dit graag weten en vraagt ze de inwoners dit met hen te delen. "We zijn vooral benieuwd", vertelt Fenna Kiemel, medewerker groenvoorzieningen gemeente Bloemendaal. "Marterachtigen zijn bijzondere dieren en als je ze in je gemeente hebt, zouden we daar heel trots op zijn."

Touwladder

Ze wil graag weten waar ze precies zitten en waar ze voorkomen. Ook wil de gemeente kijken of ze marterachtigen kunnen helpen als blijkt dat ze vaak een weg oversteken. "Dan kunnen we een touwladder boven de weg spannen bijvoorbeeld."

De oproep aan inwoners is al enige tijd geleden uitgegaan en er zijn al wat nachtdieren met camera's vastgelegd, zoals boommarters en vermoedelijk ook een bunzing. Kiemel is blij met alle waarnemeningen, ook als die niet zijn vastgelegd op beeld. "We horen graag alles over de dieren die hier leven, ook als je geen camera bij de hand had, maar wel wat hebt gezien."

Het gaat om een startonderzoek en Fenna Kiemel hoopt hiermee in kaart te brengen welke dieren er leven in de groene gemeente en waar precies. "Dan kunnen we over een paar jaar kijken hoe het er dan mee gaat. Hebben we er dan meer of minder, moeten we ons daar zorgen om maken? Of meer maatregelen nemen om ze een handje te helpen?" Het onderzoek is onderdeel van het biodiversiteitsplan dat de gemeente heeft opgesteld om de biodiversiteit de komende tien jaar te verbeteren.