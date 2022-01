Jongeren uit de Wildemanbuurt en skatende vrouwen genomineerd voor een Appeltje van Oranje

Het organiseren van activiteiten op de skatebaan voor queers en vrouwen en een ontwerpstudio voor jongeren uit de Wildemanbuurt in Amsterdam Osdorp zijn dit jaar twee van de kanshebbers voor een Appeltje van Oranje, een aanmoedigingsprijs voor sociale projecten. De Amsterdamse initiatieven helpen om de kansongelijkheid onder jongeren tegen te gaan: "We willen juist laten zien dat er in deze buurt heel veel mooie dingen gebeuren."

"De skatewereld is best een mannenwereld"

New Wave Skateboarding is een project dat zich inzet voor gelijkwaardigheid op de skateparken. Door skate-activiteiten te organiseren, probeert de organisatie een veilige plek te creëren rondom de skatebanen, waar iedereen zichzelf kan zijn.

"De skatewereld is best een mannenwereld", vertelt initiatiefnemer Selma Hamouda. "Er zijn veel mannen op de skatebaan die het al best wel goed kunnen, waardoor het minder toegankelijk is voor vrouwen en queerpersonen. Daarom durven sommige vrouwen en queers soms niet naar het skatepark te gaan. Het is belangrijk dat er een plek is waar ze zich veilig en welkom voelen."

Mensen kunnen tot en met 21 januari stemmen op de initiatieven. De winnaar krijgt een geldprijs van 25.000 euro en een bronzen beeldje, gemaakt door prinses Beatrix.