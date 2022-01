GGD Hollands Noorden: veel zorgen om tweedeling in de maatschappij door corona

Twee derde van de inwoners van Noord-Holland Noord maakt zich zorgen om een tweedeling in de maatschappij vanwege de huidige coronamaatregelen. Ook hebben inwoners minder vertrouwen in de aanpak van het virus door de overheid. Dat blijkt uit een onderzoek van GGD Hollands Noorden.

De GGD Hollands Noorden heeft afgelopen november een zesde meting gedaan in het onderzoek naar de beleving van de coronacrisis onder de inwoners van Noord-Holland Noord. Hierin vallen vooral de zorgen van inwoners over de saamhorigheid in de maatschappij op. "4 op de 5 inwoners zegt dat verschil in denkwijze over vaccineren heeft geleid tot een tweedeling in de maatschappij."

"Voor 1 op de 3 heeft een verschil in denkwijze over vaccinatie geleid tot verstoorde relaties"

Daarnaast blijkt dat bij 32 procent een verschil in denkwijze over vaccinaties heeft geleid tot negatieve gevolgen in de directe omgeving. "Voor 1 op de 3 inwoners heeft het geleid tot verstoorde relaties met familie, vrienden of kennissen."

Weinig vertrouwen in aanpak

Een ander heikel punt dat naar voren komt uit het onderzoek is de mate waarin de overheid maatregelen neemt om het virus onder de duim te krijgen. 40 procent geeft aan nog vertrouwen te hebben in de aanpak van de overheid, in vergelijking met 66 procent bij de vorige meting, afgelopen juli.

Ook opvallend: Aan de ene kant is het percentage mensen dat vindt dat er te weinig maatregelen worden genomen sinds de meting in juli verdubbeld. Aan de andere kant is ook het percentage dat vindt dat er overdreven veel maatregelen genomen worden flink gestegen, van 9 procent in juli, naar 16 procent in de meest recente meting.

Hoewel niet iedereen vertrouwen heeft in de aanpak, worden de meeste maatregelen wel nageleefd. "Opvolgen van maatregelen lukt de meeste inwoners, wel hebben ze moeite met het vermijden van drukte, afstand houden en thuiswerken."

Zorgen om schoolresultaten en eenzaamheid

Verder geven meer inwoners aan zich zorgen te maken over de ontwikkeling van hun kinderen op school. In de vorige twee metingen lag dit percentage rond de 40 procent, dat is nu gestegen naar 60 procent. Ook ervaren meer inwoners stress en geeft 20 procent aan zich eenzaam te voelen.

De GGD benadrukt dat het onderzoek eind november is gehouden. De resultaten slaan dus op de periode van voor de laatste lockdown die geldt vanaf 19 december. Wel waren er in die tijd al strengere maatregelen aangekondigd.