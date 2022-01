De Peiling: jonge kinderen vaccineren is een goed idee

Vanaf vandaag krijgen kinderen tussen 5 en 11 jaar een uitnodiging voor een coronaprik. Veel ouders twijfelen, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De kinderen zelf worden nauwelijks ziek van het virus, maar de kans om opa en oma te besmetten neemt wel flink af met een vaccinatie. Is het vaccineren van jonge kinderen een goed idee?

De Gezondheidsraad en artsen hebben het vaccin na onderzoek bestempeld als veilig voor jonge kinderen, maar de keuze voor vaccinatie daarvan ligt bij de ouders, benadrukt het RIVM. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de helft van de ouders dit waarschijnlijk wel laat doen. De andere helft zit nog met veel twijfels.

Voordelen

Hoewel kinderen over het algemeen minder ziek worden door corona, is er een kleine kans dat ze MIS-C kunnen oplopen, wat staat voor Multisystem Inflammatory Syndrome Children. Hierdoor kunnen de organen worden aangevallen. Door een vaccin loopt een kind hier minder risico op.

Een ander voordeel is dat een vaccinatie de kans op ernstige coronaklachten met 90 procent bij kinderen beperkt. Ook is er een kleinere kans is op langdurige klachten. Daarnaast kan het de verspreiding van de omikrongolf beperken. Dit kan leiden tot minder ziekenhuisopnames en minder lesuitval. Ook worden gezinsleden en kwetsbare personen, zoals opa en oma beter beschermd.

Nadelen

Toch zitten er ook nadelen aan het vaccineren van jonge kinderen. Hoewel ze een aangepaste, lagere dosering van het vaccin krijgen, kunnen er ook bijwerkingen ontstaan. De bijwerkingen zijn volgens de Gezondheidsraad mild tot matig, maar sommige ouders vrezen juist voor de langetermijneffecten van vaccinatie.

Een ander nadeel is dat veel kinderen tot 11 jaar inmiddels al corona hebben gehad, en hierdoor al immuniteit hebben opgebouwd. Het nut van een vaccinatie is hierdoor beperkt en ook worden kinderen nauwelijks ziek van het virus.