Anna (29) kreeg corona op vakantie en kan fluiten naar herstelbewijs: "Krom systeem"

De gevaccineerde Anna Kostelijk (29) uit Alkmaar raakt tijdens een vakantie in IJsland opnieuw besmet met het coronavirus. Na zeven dagen quarantaine ontvangt zij van de IJslandse autoriteiten een herstelcertificaat. Maar in Nederland blijkt dat bewijs helemaal niet geldig te zijn. "Het is zo krom. Als ik als besmette gevaccineerde met mijn groene vinkje naar huis was gevlogen, had ik na een PCR-test in Nederland wél een herstelbewijs gekregen."

Anna en haar vriendin verblijven een week lang in een isolatiehotel - Privé-archief: Anna Kostelijk

Begin januari vliegt Anna samen met een vriendin naar IJsland. Na enkele dagen voelen de twee zich niet goed en besluiten een coronatest te laten doen. De uitslag blijkt voor beiden positief. "Toen zijn we natuurlijk direct een week in quarantaine gegaan." Na zeven dagen doen de vriendinnen opnieuw een test en blijken coronavrij te zijn. Van de IJslandse autoriteiten krijgen ze een certificaat mee, dat bewijst dat ze na besmetting zijn geïsoleerd en hersteld. Nadat ze terugvliegt naar Nederland, vraagt Anna via de GGD een herstelbewijs aan met het in IJsland verkregen certificaat. Via de GGD komt Anna echter tot de ontdekking dat het certificaat in Nederland niets waard is. "Wij mogen en kunnen geen herstelbewijs afgeven na een positieve test uit een ander land", reageert GGD-woordvoerder Ewa Walters.

In quarantaine Anna en haar vriendin huren een appartement via Airbnb van een vrouw, die hen bij aankomst vriendelijk verwelkomt. Als ze haar na de testuitslag eerlijk vertellen dat ze corona hebben en in isolatie moeten, verdwijnt die hartelijkheid onmiddellijk. "Ze pestte ons gewoon weg. We mochten niet naar buiten, dus vroegen we haar om wc-papier, maar dat wilde ze ons niet geven. Ook was de verwarming ineens 'kapot' en deed de jacuzzi het niet meer." Daarom besluiten de twee maar naar een isolatiehotel te vertrekken. "We mochten onze hotelkamer niet verlaten, als we toch op de gang waren moest je een mondkapje dragen. Drie keer per dag stond er een bordje met klef en koud eten voor de deur. We keken uit op het vliegveld en zagen - het was bijna poëtisch - dagelijks vliegtuigen opstijgen en landen. Je zit echt opgesloten en dat is best traumatisch."

Ook bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt Anna nul op het rekest. "Helaas is het niet mogelijk om een herstelbewijs te genereren na een positieve PCR-test in het buitenland. De Europese verordening bepaalt dat het land waar de test is afgenomen, een herstelbewijs moet afgeven. U kunt dit beter vragen aan de IJslandse autoriteiten. Hopelijk hebben zij wel mogelijkheden voor u." Maar daar wordt ze weer naar Nederland terugverwezen. "Wij kunnen niet handmatig QR-codes creëren, onze systemen kunnen alleen herstelbewijzen genereren voor IJslandse inwoners. Het verkregen certificaat bevestigt uw besmetting en herstel voor de Nederlandse autoriteiten."

Anna bewondert het Noorderlicht in IJsland - Privé-archief: Anna Kostelijk