Peperdure Ferrari gecrasht tegen een boom bij Hilversum

Net over de grens van Noord-Holland bij Baarn is vanmiddag een knalrode Ferrari tegen een boom tot stilstand gekomen. Het gaat om een zeer zeldzaam model met een prijskaartje van boven de 2.5 miljoen euro. Volgens de politie raakte er niemand gewond.

De peperdure Italiaanse sportwagen reed op de Amsterdamsestraatweg in Baarn en raakte rond 11:30 uur van de weg. Het gaat om de Ferrari Enzo, een super exclusief model waarvan er maar vierhonderd rondrijden op de hele wereld. Er waren verder geen andere auto's betrokken bij het ongeluk.

De bestuurder kwam er met de schrik vanaf. Het is niet duidelijk of er veel te hard werd gereden. Omdat het gaat om een eenzijdig ongeluk doet de politie geen verder onderzoek. "Het is nu slechts nog een verzekeringszaak" vertelt een woordvoerder aan NH Nieuws.

Proefrit

De auto reed tijdens het ongeluk met een groen handelaarskenteken. Dit kenteken wordt gebruikt door autohandelaren voor bijvoorbeeld een proefrit of om het voertuig naar een garage te brengen.

Zeven kilometer verderop zit Ferrari-dealer Kroymans. Op social media is te zien dat het bedrijf een Ferrari Enzo in de showroom heeft staan. Het bedrijf kan niet bevestigen dat het om dezelfde auto gaat.