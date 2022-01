Vernieuwde Kenamju opent in maart na brand: "Ik sta nu zelf te schilderen"

Sportschooleigenaar Elco van der Geest - die van de befaamde judofamilie - staat op een ladder te schilderen in sportcentrum Kenamju in Haarlem. Hij is er druk mee, nadat een brand en forse rookschade zijn sportschool verwoestten. Inmiddels is er een zaal open en verwacht Van der Geest volledig open te gaan in maart.

Elco van der Geest en Rosa Hilterman - Elco van der Geest

"Op zich gaat het goed me", vertelt Van der Geest. "Ik merk dat er veel op mij afkomt, zo met corona en deze brand natuurlijk." Het was november vorig jaar toen de brand ontstond in de technische ruimte. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen, maar de rook heeft flink huisgehouden en schade aangericht in alle sportzalen. "In de technische ruimte staan alle grote systemen, zoals luchtventilatie, boiler en elektra", vervolgt Van der Geest. "Die moesten we door het hele pand vervangen. Daar ging meer tijd in zitten. Ook hebben we de gietvloeren en de plafonds vernieuwd. Die waren helemaal zwart." Hulp Sporters kunnen tijdelijk sporten in de dojo (judozaal). In de eerste week van februari moeten het zwembad, fitness- en yogazaal klaar zijn voor gebruik. "We zijn nu met zijn allen hier flink aan het klussen. Ook het personeel heeft meegeholpen." Tekst gaat door onder de foto.

Elco van der Geest (rechts) geeft instructie - Michael van der Putten / NH Nieuws

Elco van der Geest, broer van SBS-presentator Dennis van der Geest, heeft niet alleen hulp gekregen van zijn personeel. 'Buurman' van de sportschool, basisschool de Kring, heeft de gymzaal aangeboden om in te sporten. "Maar ook discotheek June, die toch leegstond door de lockdown, heeft de ruimte beschikbaar gesteld zodat we daar de groeplessen kunnen geven. En de bokszaklessen doen we bij Eagle Gym", aldus de Van der Geest.

Quote "Al die steun is hartverwarmend" Eclo van der Geest

Er is de afgelopen tijd veel op 42-jarige ex-judoka afgekomen: "Ik stond continu in de regelmodus. Al die steun is dan ook hartverwarmend. Echt heel fijn. " Van der Geest kijkt er dan ook naar uit om in maart helemaal open te kunnen. "Je wilt toch graag je klanten tegemoet komen. Maar het is nog een paar maanden wachten: we moeten er nog even doorheen. Als het straks allemaal achter de rug is, is de sportschool mooier dan ooit. Nu eerst nog even dit afschilderen."