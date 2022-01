Huizenprijzen stijgen het hardst in de IJmond "Lijkt wel of iedereen hier wil wonen"

Nergens in Noord-Holland stijgen de huizenprijzen zo hard als in de regio IJmond. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde verkoopprijs van een huis in de IJmond was in het derde kwartaal van het vorig jaar 410.000 euro. Dat bedrag is 21 procent hoger dan hetzelfde kwartaal in 2020.

Er werden in het derde kwartaal van 2021 bovendien veel minder huizen verkocht dan een jaar eerder: 531. Dat is 19,5 procent minder dan in het derde kwartaal van 2020. Het CBS rekent onder de IJmond de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castrcum. Velsen bestaat uit IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Velserbroek, Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid. Wijk aan Zee is onderdeel van Beverwijk.

De waardestijging is opmerkelijk, aangezien de IJmond de laatste jaren negatief in het nieuws is vanwege de aanwezigheid van Tata Steel. Uit cijfers van het RIVM is gebleken dat de lucht in deze regio ongezonder is dan in andere geïndustrialiseerde gebieden in Nederland. In sommige delen van de IJmond komt longkanker vaker voor, in tien postcodegebieden rond de staalfabriek ligt de kans op longkanker 22 procent hoger dan gemiddeld. Dat de huizen gemiddeld duurder zijn geworden is ook opmerkelijk in het licht van de uitkomsten van een recente enquete van NH Nieuws. Daaruit bleek dat ruim een kwart van ouders met jonge gezinnen vanwege Tata Steel overweegt uit de IJmond te vertrekken.

Toch is er ook een enorme vraag naar een woning in de IJmond, ziet makelaar Jolanda de Bruin. "Het gaat zo hard dat we het soms zelf niet eens bij kunnen houden. Het is met name gelegen aan Amsterdammers die in hun eigen stad geen huis kunnen vinden en naar alternatieven zoeken", verklaart ze de toename. "Die maken een cirkeltje om Amsterdam heen en kijken dan waar ze zich kunnen vestigen." Alternatief voor Haarlem Wie besluit buiten Amsterdam te kijken, komt vaak eerst bij Haarlem uit, zegt De Bruin. "Maar omdat ook daar bijna niets meer te krijgen is, komt een deel van deze huizenzoekers bij een plaats als IJmuiden uit."

"Tegenwoordig lijkt het wel of iedereen hier wil wonen", vervolgt De Bruin. De berekeningen die haar makelaarskantoor maakte, komen overeen met die van het CBS: "Ook voor een simpel huis in IJmuiden betaal je nu zo’n 20 procent meer dan een jaar eerder." Door de toegenomen interesse maakt het voor huidige inwoners moeilijker om binnen hun eigen gemeente door te stromen. Iemand die zijn huis in Haarlem met een flinke overwaarde verkocht heeft, heeft namelijk meer te besteden, legt De Bruin uit. "Wie in Haarlem een simpel appartementje van 250 duizend euro verkoopt, is in IJmuiden spekkoper. Soms ga je zelfs in lasten achteruit." Steeds meer IJmonders moeten daardoor uitwijken naar gemeenten boven het Noordzeekanaal. “Als Velsenaar moet je nu bijna verplicht de tunnel onderdoor. Die mensen willen hier dolgraag blijven, maar toch zien we nu al veel mensen naar West-Friesland trekken."