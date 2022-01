Alkmaarder (17) langer vast voor steekpartij Hoogkarspel

De Alkmaarder die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekpartij tijdens de kermis in Hoogkarspel blijft langer in voorarrest. Dat werd duidelijk tijdens een besloten zitting. Bij het steekindicent raakte een 15-jarige jongen gewond.

Nog geen week later werd een 18-jarige man uit Venhuizen aangehouden . En begin oktober werd ook de Alkmaarder gearresteerd . Maar waar de Venhuizer in afwachting van een rechtszaak werd vrijgelaten , geldt dat niet voor Alkmaarder.

