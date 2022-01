Vaker mist dan normaal door rustige atmosfeer

Het lijkt de laatste dagen wel alsof we veel vaker dan normaal in deze tijd van het jaar te maken hebben met dichte mist. Om dat gevoel te toetsen belde redactie met onze eigen weerman Jan Visser die dat soort statistieken nauwgezet bijhoudt. Hij bevestigt dat het dit jaar iets vaker mistig is dan normaal maar extreem is het verschil zeker niet. "Het is in Noord-Holland ook niet mistiger dan in andere provincies", aldus Jan Visser die ook het landelijke beeld in de gaten houdt.

De gedachte dat het in Noord-Holland vaker mist dan elders omdat wij een waterrijke provincie hebben is niet op feiten gebaseerd. De hoeveelheid water speelt pas een rol in mistvorming als er sprake is van vorst. Grote bevroren water oppervlakten zijn wel van invloed op het ontstaan van mist maar daar is op dit moment geen sprake van.

Minder mist in de toekomst

Jan Visser laat weten dat we weliswaar te maken hebben met meer mist dan normaal. Maar hij tekent daarbij nadrukkelijk aan dat dat uitsluitend met toevallige weersomstandigheden te maken heeft. In principe neemt het aantal keren dat we te maken hebben met een 'kleine wereld' juist af. Mist ontstaat namelijk ook vaker in vuile dan in schone lucht. En aangezien de luchtkwaliteit in ons land gemiddeld verbetert zal in de toekomst minder vaak mistig zijn.