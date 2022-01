Peter de Bie ging van kwajongen naar radio-icoon

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Peter de Bie. Ooit begon hij bij de radio als kwajongen, de KRO ontsloeg hem eens op staande voet, maar later maakte hij naam als serieuze journalist. Inmiddels presenteert hij al drie decennia, met Mieke van der Weij, een van de beste beluisterde programma's op Radio 1.

"Toen heb ik ze kunnen uitleggen dat het veel beter was om er een duo-baan van te maken. Zo is het gegaan." Maar wat zocht De Bie eigenlijk bij de omroep? Het antwoord is duidelijk: "Gewoon lol hebben eigenlijk. Dat was het. En misschien wel leren hoe dit vak in elkaar zat. Een school voor journalistiek bestond toen nog niet."

Dat Peter de Bie ooit radiojournalist werd was puur toeval. "Ik studeerde in Groningen en er stond een advertentie in de universiteitskrant. Ze vroegen iemand bij de regionale omroep Noord en Oost (RONO). Die moest verstaanbaar Nederlands spreken en een rijbewijs hebben. Volgens mijn vriendin was ik daar uiterst geschikt voor."

De ervaringen bij de regionale omroep smaakt naar meer en zo kwam Peter de Bie uiteindelijk in Hilversum terecht, bij de KRO. "Toen was ik inmiddels wel begeestigd door het vak", zegt De Bie. In Hilversum maakte hij naam als rebelse radiomaker. Het leverde krantenkoppen op als "KRO-kwajongens maken er weer een potje van."

Maatschappelijke impact

Na een paar jaar lol maken werd het tijd voor het serieuze werk. Bij de VARA kwam hij bij het radioprogramma De stand van zaken terecht. Daar trof hij journalisten als Paul Witteman en Hanneke Groenteman, die nu allemaal grote bekendheid genieten. Het programma werd gepresenteerd door Marcel van Dam. Er werden onderwerpen behandeld die maatschappelijke impact hadden. Het programma won meteen in zijn eerste jaar de Zilveren Reissmicrofoon, met name vanwege een aantal programma's over een vrouw die al jaren in coma lag zonder enig vooruitzicht op verbetering.

De Bie: "Die mevrouw lag in een gereformeerd verzorgingstehuis. Bij het tehuis zeiden ze: die gaat hier de deur niet meer uit. Dat was ook wat de familie wilde, maar haar man niet. Ze lag in coma door een narcosefout tijdens de bevalling. Er was dus een kind, maar geen moeder meer. Toen zijn we twee jaar bezig geweest met hierover programma's te maken en Paul Witteman en ik hebben er een boek over geschreven."

Uiteindelijk kreeg het probleem ook de aandacht van de Haagse politiek en werd de wetgeving (enigszins) aangepast. "Maar inmiddels lag die vrouw al achttien jaar in coma. Maar het had wel impact. Dat was ook wel heel bijzonder."