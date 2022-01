College heeft drie opties om de wijk Tuinen van PEN-dorp aan te sluiten op Helderseweg

Bij het oorspronkelijke plan zou de weg dwars door Tuincomplex De Rekere lopen. Hierop kwamen de tuinders in verzet: ze startten een petitie en hielden een ludiek protest bij de raadzaal in De Letterbak in Oudorp. De gemeenteraad besloot met de tuinders mee te gaan en gaf het college opdracht alternatieve mogelijkheden te onderzoeken.

Drie opties

Bij alle drie de nieuwe opties is de route aan de zuidzijde hetzelfde: via de Havinghastraat, Ohmstraat, James Wattstraat en de Ampèrestraat. Ten noordwesten van het PEN-dorp ontstaan de variaties, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Optie één is een ventweg langs de N9 die ten noorden van de volkstuinen aansluit op de bestaande Helderseweg. Optie twee is directe aansluiting van de wijk aan de noordoostzijde. Optie drie is een tunnel net boven de wijk langs, dus onder het tuincomplex door.

Plussen en minnen

Bij iedere optie staan voor acht verschillende criteria plussen en minnen genoteerd. De tweede optie krijgt alleen maar neutrale en negatieve beoordelingen. Het traject scoort vooral negatief op de indeling van de wijk, drukte en geluidsoverlast.



De eerste optie krijgt vooral plussen, omdat deze op afstand van bebouwing ligt en relatief makkelijk te realiseren is. Hij kost wel wat meer omdat de weg langer is. Daarbij moet Rijkswaterstaat de grond langs de N9 nog ter beschikking willen stellen.

Optie drie scoort over het algemeen positief, maar met als duidelijk minpunt de kosten voor de tunnel. Ook bij de tuinen staat een min. Deze zullen tijdelijk moeten worden opengebroken voor de bouw van de tunnel en er gaat een stukje verloren bij de Helderseweg.



De commissie Ruimte bespreekt het voorstel op 1 februari. Op 17 februari wordt het besproken in de gemeenteraad.