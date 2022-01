Instructeur gereanimeerd tijdens EHBO-cursus: "Binnen een minuut aan de AED"

Sinds twee jaar geeft Dirk cursussen bij de EHBO-vereniging in Berkhout, maar hij heeft er nooit bij stilgestaan dat hij er op een dag ook zelf baat bij zou hebben. Tot die dag in oktober, wanneer hij een hartstilstand krijgt in een lokaal vol cursisten. "Ik heb gehoord dat ik keurig netjes op de grond ben gaan liggen, alsof ik een demonstratie deed", vertelt Dirk aan NH Radio.

"Dat is mijn redding geweest, dat ik omringd was door vakmensen."

"Dat is mijn redding geweest, dat ik omringd was door vakmensen en dat ik in een lokaal was waar een AED aanwezig was", gaat hij verder. "Binnen een minuut zat ik aan de AED. Ik ben zeven minuten lang gereanimeerd door de cursisten en daardoor heb ik het zonder verdere schade overleefd."

De eerste gedachten van de cursisten was dat Dirk iets ging voordoen, maar dat werd al snel wel erg realistisch. "Ze moeten ook de praktijk af en toe eens oefenen", grapt Dirk. Hij is ondertussen gelukkig weer helemaal de oude. Hij heeft inmiddels ook weer een aantal cursussen gegeven.

Leren reanimeren

Dirk roept ook iedereen op om een EHBO-cursus te doen, waar je leert hoe je moet reanimeren. "Niet iedereen weet hoe het moet en ook niet iedere hartstilstand is te reanimeren, maar als dat wel zo is dan is het belangrijk dat je er binnen zes minuten bij bent."

"In de gemeente bieden we een EHBO-cursus voor een belachelijk lage prijs aan. Maak er een keer een avond voor vrij en volg een cursus." Hij voegt er nog aan toe, "Blijf het natuurlijk ook bijhouden want er verandert af en toe wel wat.