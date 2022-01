Dag begint opnieuw met dichte mist

Het is opnieuw mistig in de provincie. De mist zal volgens het KNMI plaatselijk hardnekkig blijven.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie waarschuwt automobilisten voor de mist. "Zorg ook dat je de juiste verlichting voert."

De verwachting is dat de mist op veel plekken in de loop van de ochtend zal oplossen en dat de zon in de middag ook even kan doorbreken. "Het wordt in de middag ca. 7 graden , in eventuele hardnekkige mist blijft het enkele graden kouder", schrijft het KNMI.

De afgelopen dagen zorgde mist al vaker, soms zelfs van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, voor slecht zicht.