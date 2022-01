Extra inspreekavond over weren auto's van Sloterweg

Dat heeft de gemeente gisteren laten weten. Het plan is omstreden, onder meer omdat automobilisten vrezen ver om te moeten rijden en bewoners van omliggende buurten bang zijn dat het daar veel drukker op de weg wordt. Toch zijn er ook voorstanders, zij wijzen erop dat er veel ongelukken op de Sloterweg zijn gebeurd.

130 insprekers

Vanavond stond er sowieso al een inspreekavond op de agenda en morgen is dus de volgende. In totaal komen zo'n 130 insprekers aan het woord. De eerste inspreekavond begint om 17.00 uur en de tweede om 19.00 uur. Het gaat om digitale bijeenkomsten, waarbij gemeenteraadsleden de insprekers ook vragen kunnen stellen.

Aanstaande donderdag vindt er in de Stopera tijdens een commissievergadering een debat met wethouder Egbert de Vries (Verkeer) plaats over het plan. De gemeenteraad zal waarschijnlijk volgende week een besluit nemen.

Varianten

Er wordt al jaren over de Sloterweg gediscusssierd. Dat er kentekencamera's komen waarmee automobilisten die niet in de straat wonen worden bekeurd is inmiddels vrijwel zeker. Er liggen nu twee varianten. Verschil tussen de twee overgebleven varianten is de hoeveelheid camera's.