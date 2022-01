Dragqueen Janey Jacké uit Volendam doet mee aan 'Olympische' dragrace

Om drie uur 's nachts kreeg ze het telefoontje met de uitnodiging: "Ik ben gelijk uit m'n coviddepressie gesprongen om me voor te bereiden op mijn volgende showtje", vertelt Janey Jacké op NH Radio. Dat is overigens niet haar echte naam, maar de artiestennaam van het vrouwelijke personage dat ze speelt als ze optreedt en waarmee ze bekend is.

"Een drag race is een grote, intensieve competitie in de dragwereld, waarin je in verschillende categorieën zoals dansen, zingen, presenteren en acteren, het tegen elkaar opneemt om de titel en de eer te winnen", legt Janey uit. Ze werd al tweede in de Nederlandse spin-off Drag Race Holland, maar nu mag ze dus meedoen met de internationale wedstrijd voor dragqueens, die start op 1 februari en te zien is op BBC3.

Homoseksualiteit in Volendam

Het was voor Janey niet altijd even makkelijk toen ze opgroeide in Volendam als jongen die op jongens valt. "Homoseksualiteit is lang ongeaccepteerd gebleven in Volendam, omdat ze het niet kennen en eng vinden." Volgens haar is dat beter geworden toen het meer op de tv en in de kranten kwam. "En doordat ik altijd mezelf ben gebleven heb ik denk ik ook bijgedragen aan de verandering daarin."

Nu krijgt ze dan ook enthousiaste reacties uit haar oude woonplaats. "Er komen veel talentvolle mensen in de zang- en entertainmentwereld uit Volendam, dus ze zijn enorm trots."