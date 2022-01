DINSDAG 7 UUR: Oranjekeeper Barry de Wit hoopt op succesvol EK zaalvoetbal in Ziggo Dome

Woensdag begint in Amsterdam en Groningen het Europees kampioenschap zaalvoetbal (futsal). Om 20.30 uur speelt het Nederlands zaalvoetbalteam de eerste poulewedstrijd in de Ziggo Dome. In de selectie van Oranje staat Amsterdammer Barry de Wit op doel. Hij hoopt natuurlijk op succes en als bijvangst dat er veel meer jongeren zijn sport ook gaan beoefenen.

Volgens Barry krijgt de sport nu nog wat weinig aandacht, maar daar komt dit EK dik verandering in. Alle wedstrijden van het Nederlands team worden live uitgezonden op NPO3 . "Wat het hopelijk voor het zaalvoetbal kan betekenen is wat je ook bij de Oranje Leeuwinnen hebt gezien. Het vrouwenvoetbal heeft echt stappen gemaakt nadat zij een goede prestatie hebben geleverd op het EK."

Dat alles live op tv te zien is zal volgens de Amsterdamse straatvoetbalkoning Edward van Gils helpen om de sport populairder te maken. "Er gebeurt heel veel in een korte tijd, mooie acties, mooie één-tweetjes of samenspel en mooie doelpunten. Ik denk dat het een fantastische sport is en als het naar een groter publiek gaat, denk ik ook dat er veel meer aandacht aan besteed gaat worden."

Wethouder van Sport, Simone Kukenheim, is erg trots dat het EK in Amsterdam gaat plaatsvinden: “Zaalvoetbal is een snelle en spectaculaire sport die steeds populairder wordt in onze stad. Ondanks de huidige maatregelen waardoor publiek helaas niet toegestaan is, wens ik iedereen een fantastisch EK toe. Ik hoop dat jonge Amsterdamse jongens en meiden zich laten inspireren door de beste zaalvoetballers van Europa.”

De poulewedstrijden zijn in ieder geval zonder publiek. Als het kabinet bij de volgende persconferentie beslist dat publiek weer is toegestaan bij de sportwedstrijden dan zijn de finalewedstrijden mogelijk wel nog toegankelijk voor toeschouwers. De finale is op zondag 6 februari in de Ziggo Dome.