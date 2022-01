Maarten (75) krijgt medaille voor vijftig jaar vrijwilliger bij reddingmaatschappij

Het was gisteren een feestelijke dag voor Maarten Hollander (75). Maar liefst een halve eeuw geleden begon hij als vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Callantsoog. Jarenlang zet Hollander zich belangenloos in en daarom werd hij in het zonnetje gezet, in het bijzijn van hoog bezoek.

Maarten is vijftig jaar vrijwilliger bij KNRM - NH Nieuws

Maarten werd door burgemeester Marjan van Kampen nietsvermoedend meegenomen naar de kazerne voor een verrassing. Daar zaten collega's en familieleden met gebak en cadeaus op hem te wachten. De burgemeester had lovende woorden voor de hardwerkende vrijwilliger. "Als er echt wat is dan ben jij er altijd om de mensen te ondersteunen of veel dingen te doen waar anderen niet aan toekomen", aldus de burgemeester. Medaille Niemand minder dan de directeur van KNRM, Jacob Tas, overhandigde een speciale medaille voor de jarenlange inzet van Maarten. "Vijftig jaar vrijwilliger bij KNRM, dat kunnen maar weinig mensen zeggen", zegt Tas. "Het doet mij een bijzonder groot plezier om de belangrijkste medaille van de KNRM aan jou over te dragen", vervolgt de directeur.

Maarten Hollander met zijn medaille - NH Nieuws