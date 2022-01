Historisch Jong Ajax wint nipt in kansrijk duel, en dramareeks Jong AZ duurt voort

Jong Ajax bleef daardoor voor de dertiende keer op rij ongeslagen en dat is een clubrecord. Met deze winst op FC Den Bosch staan de Amsterdammers op de derde plek. Het verschil met koploper FC Volendam is zes punten.

Drama voor Jong AZ

Met die andere belofteploeg uit Noord-Holland gaat het een stuk minder goed. Voor de twaalfde keer op rij wist Jong AZ niet te winnen. De laatste overwinning was op 1 oktober van het vorige jaar. Toen was ook FC Dordrecht de tegenstander. Maar dit keer op bezoek bij de Schapenkoppen had de ploeg van Maarten Martens het moeilijk. Na een half uur spelen kwam de thuisploeg op voorsprong via Anouar El Azzouzi.

