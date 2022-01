Veel emotie bij herdenking explosies kruitfabriek Muiden: 'Tot op de dag van vandaag trauma'

Explosies in en rond de kruitfabriek de Krijgsman in Muiden: veel Muiders herkennen het fenoneem. Tussen 1702 en 2004 werden vonden er veel van deze zogenaamde 'klappen' plaats, maar maandagmiddag werd er voor het eerst een herdenking georganiseerd voor de slachtoffers.

In de ruim driehonderd jaar aan kruitproductie is de lijst aan slachtoffers flink gegroeid. Oud-werknemer Cor Wouda maakte als jonge twintiger een klap in 1970 mee, waarbij hij zwaar gewond raakte. Na zijn vertrek van de fabriek is hij 52 jaar lang niet teruggeweest, tot de herdenking van vanmiddag.