Twee tieners opgepakt na vernielingen en mishandeling in Oudorp

Twee tieners zijn gisteravond laat aangehouden nadat ze vernielingen pleegden in Oudorp. Ook mishandelde het tweetal een buurtbewoner die hen probeerde tegen te houden nadat ze zijn vrachtwagen toetakelden. De ene verdachte is een 18-jarige Oudorper, de ander een 19-jarige jongen uit Den Helder.

Rond 22.30 uur kreeg de politie een melding binnen dat twee jongens een toegangsdeur in de flat aan de Rijnstraat hadden ingetrapt. Daarna volgde een melding van iemand die was mishandeld. De man had gezien hoe twee jongens vernielingen pleegden aan zijn vrachtwagen, die stond geparkeerd aan de Lingestraat.

Hij sprak ze aan en er ontstond een worsteling, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. De tieners gingen er vandoor en lieten de man achter met een gescheurde jas, kapot mobieltje en een verwonding aan zijn neus.

De verdachten werden aangehouden in de IJsselstraat. Ze bleken ook tegen prullenbakken en garagedeuren in de buurt te hebben getrapt. Het tweetal zit nog vast wegens onderzoek.