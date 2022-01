Motie over toekomstperspectief dorpshuis Abbekerk: "Wanneer komt een besluit?"

Als het aan de partijen Morgen! en GemeenteBelangen ligt wordt er volgende week nog een motie ingediend over het vernieuwbouwen van dorpshuis de Nieuwe Haven in Abbekerk. In november viel het doek nog voor het vernieuwen van het dorpshuis, omdat de raad van Medemblik besloot de keiharde bezuinigingen in te willigen. De partijen willen het punt graag weer op de agenda zetten en een motie indienen, maar 'willen wel de zekerheid dat de motie een meerderheid krijgt'.

De VVD zag meer heil in een geheel nieuw pand, maar eerder tijdens de begrotingsraad bleek dat geen van de voorstellen met betrekking tot nieuwbouw of vernieuwbouw van het dorpshuis Abbekerk een meerderheid had gehaald. Dit was de aanleiding voor de indieners van de voorstellen (VVD, Morgen en GemeenteBelangen) om rondom de tafel te gaan zitten en op zoek te gaan naar een oplossing.

In november stuurde dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag nog een bondige brief naar de raadsleden. In de brief stond dat het bestuur van de Abbekerk blij is dat er vanuit 'de wandelgangen' is vernomen dat politieke partijen een compromis willen sluiten rondom dorpshuis 'De Nieuwe Haven' in de Abbekerk, zodat de vernieuwbouw in Abbekerk toch door kan gaan.

Dorpshuis

"De partijen willen wel de zekerheid dat de toekomstige motie een meerderheid krijgt", vertelt René Veerman, voorzitter van het dorpshuis. "De VVD ziet liever een nieuw complex, maar we hopen ze alsnog aan boord te krijgen als de toekomstige school in het huidige dorpshuis vernieuwbouwd kan worden." Volgens Veerman, die een adviesbureau inschakelde, is het mogelijk dat er in de toekomst een school wordt aangebouwd aan het huidige complex.

De voorzitter heeft nauw contact met de drie partijen, maar maakt zich zorgen om de aanstaande verkiezingen in maart. "De huidige activiteiten bekijk ik door de bril van de verkiezingen", vervolgt Veerman. "Er wordt momenteel veel geroepen, maar nog niet veel gedaan. En stel dat de motie krijgt straks een meerderheid krijgt, wat is het dan nog waard na de verkiezingen?"



Raadslid Tom Beuker (Morgen!), snapt de vraag van Veerman over de verkiezingen heel goed. "De problemen rondom het dorpshuis spelen natuurlijk al jaren en door de bezuinigingen voelen zij zich in de steek gelaten", aldus Beuker. "Het plan is om richting de raadsvergadering van 26 januari met een motie te komen. Hierin leggen we opnieuw de vernieuwbouwing van het dorpshuis voor met daarbij meegenomen dat er in de toekomst een school aan gerealiseerd wordt."

Als de school in of aan het dorpshuis wordt gebouwd voldoet men aan de regels van Integraal Huisvestingsplan (IHP). "Want wanneer de school bij het dorpshuis wordt gevoegd, betekent dit dat het oude gebouw leeg komt te staan", vervolgt Beuker. "Dat zou betekenen dat er ruimte ontstaat voor nieuwbouw, en dat is precies wat nodig is."

Nieuwbouw

Opmerkelijk is dat er meerdere onderzoeken zijn gedaan over de haalbaarheid van een school rondom het huidige dorpshuis. En alhoewel Veerman beweert dat het mogelijk is, klinken er vanuit het college andere geluiden. "In de nota van het college staat dat een school bij het huidige dorpshuis niet mogelijk is", verklaart Jack Stam (VVD).

Stam laat weten achter het vernieuwbouwen van het huidige dorpshuis te staan, indien dit mogelijk is. "De verwachting is dat binnen twee weken de fracties met informatie naar buiten komen en of er wordt een motie ingediend."