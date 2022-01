Sloterdijk krijgt stalling met plek voor tenminste 4.000 fietsen

Station Sloterdijk krijgt een nieuwe fietsenstalling waarin plek is voor in eerste instantie 4.000 fietsen. De stalling wordt zo gebouwd dat er later kan worden uitgebreid met plek voor nog eens 6.000 fietsen. De stalling komt onder een complex met 325 huurwoningen.

Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders besloten.

De nieuwe stalling komt naast het station, dus tussen de Changiweg en de Teleportboulevard, te liggen. Er komen 300 huurfietsen te staan. De stalling moet een open en transparant karakter krijgen, schrijft Vervoerregio Amsterdam in een persbericht.

'Belangrijke stap'

Egbert de Vries, voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, noemt de komst van de nieuwe stalling een 'belangrijke stap'. “Het heeft even geduurd, maar we hebben straks dan ook echt een goede stalling. Met de komst van deze fietsenstalling zetten we weer een belangrijke stap in het duurzaam en laagdrempelig bereikbaar maken van de stad, voor de hele regio. Bovendien anticiperen we op de toekomstige ontwikkelingen in het gebied rondom Sloterdijk. Het wordt een comfortabele, veilige stalling. Geen open en ongezellig veld met fietsen in de buitenlucht zonder garantie op een plek. Ik zie er naar uit om er zelf mijn fiets te stallen.”

De gemeente Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Vervoerregio Amsterdam dragen samen ruim 16 miljoen euro bij aan de nieuwe fietsenstalling in Sloterdijk-Centrum. Het bouwen van de fietsenstalling start naar verwachting begin 2023. De opening staat gepland voor 2025.