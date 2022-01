Hoornse fractie gaat vragen stellen aan gemeente over gladheid van vorige week

In de ochtend van maandag 10 januari waren de wegen op sommige plaatsen in Hoorn spiegelglad. Op wegen en paden in de gemeente werd er niet gestrooid, waardoor veel fietsers en automobilisten moeite hadden om heelhuids op school en werk te komen. Het Dijklander Ziekenhuis beleefde door de gladheid een drukke ochtend op de eerste hulp. Maar liefst zeventien mensen kwamen binnen met botbreuken.

De gemeente betreurde de situatie en liet aan NH Nieuws/WEEFF weten dat er sprake was van een inschattingsfout. "We hebben te maken met menselijk handelen en de inschatting van vandaag is fout geweest", gaf woordvoerder Martin Schuijt vorige week nog aan. Uiteindelijk werd er in de vroege ochtend door de gemeente alsnog gestrooid.

Meer dan 200 reacties

Door alle ophef vorige week plaatste de fractie een oproep, waar mensen zich konden melden als zij last hebben ondervonden van de gladheid. Op die oproep kwamen meer dan 30 mails binnen en meer dan 200 mensen reageerden op social media. Daarnaast deed de partij navraag bij het Dijklander Ziekenhuis en bij diverse scholen in Hoorn, die mede door vele valpartijen van leerlingen niet voor volledige klassen les konden geven.

De partij heeft daarom besloten om dinsdagavond een aantal vragen te stellen tijdens de commissievergadering. Zo vragen zij de gemeente waarom er niet gereageerd is op een gladheidswaarschuwing.

"Er is nadrukkelijk rond middernacht een algehele waarschuwing uitgegaan, die mogelijk niet in Hoorn is geland. In de gemeenten om Hoorn heen waren er geen problemen", stelt fractievoorzitter Guido Breuker. "Sterker nog, veel mensen die van buiten Hoorn binnenkwamen, werden overrompeld doordat het hier opeens wel glad was."

'Breukenfestival'

Om die reden wil de partij vragen of zij al contact hebben gehad met de slachtoffers, het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en met diverse scholen binnen de gemeente. Daarnaast wordt er gevraagd of de gemeente zich aansprakelijk voelt voor de geleden schade en wat er gaat gebeuren om 'een herhaling van dit breukenfestival' in de toekomst te kunnen voorkomen.