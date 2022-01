De saxofoons van Friso uit Durgerdam gaan de hele wereld over

In een voormalige botenloods in Durgerdam maakt Friso Heidringa zijn saxofoons waar Candy Dulfer en andere jazz grootheden op spelen. Saxofoons met het geluid van vroeger maar het comfort van tegenwoordig. Maar dat ging niet vanzelf. Ooit was Friso voorbestemd om wetenschappelijk onderzoek te doen maar al snel bleek dat hij met zijn handen wilde werken.

"Ja, dat is het, de menselijke behoefte om met je handen te werken, al tienduizenden jaren lang, en daarnaast de behoefte aan muziek", zo omschrijft Friso zijn drijfveer om dagelijks als een monnik in zijn atelier, bijzondere saxofoons te bouwen. Hier is hij in zijn element. Terwijl hij uitkijkt over het IJmeer, werkt hij aan de draaibank aan een onderdeel van de altsaxofoon. Maar ook de speciale gereedschappen die hij nodig heeft om de muziekinstrumenten te maken, bedenkt en maakt hij zo veel mogelijk zelf.

Na een korte carrière in de wetenschap besloot hij gehoor te geven aan zijn grote liefde de saxofoon. Aanvankelijk repareerde hij de instrumenten maar in 2009 besloot hij zijn droom te volgen om zelf saxofoons te gaan maken. Nieuwe instrumenten maar wel met de 'soul' van een oud exemplaar.



Het merendeel van de saxofoons wordt in het verre Oosten in grote aantallen gemaakt maar de echte liefhebber haalt daar zijn neus voor op. De saxofoons van Friso moeten de speler alle ruimte geven, ze moeten als het ware niet bestaan.

Candy Dulfer

Heidringa 'trekt' de gaten in het metaal en buigt het halsstuk. Een secuur en precair klusje dat regelmatig mis gaat. "Als je 'klak' hoort kun je hem weggooien ", en dat gebeurt dan ook als hij het wil demonstreren. Het is het risico van het vak maar het levert uiteindelijk wel een bijzonder instrument op. Een saxofoon met een bijzonder geluid. Zo speciaal dat Candy Dulfer er graag op speelt. De muzikant komt regelmatig langs om mee te denken over mogelijke

aanpassingen om de altsax verder te verbeteren.