Drie minderjarigen vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

Volgens de politie konden twee verdachten direct worden aangehouden in de woning waar het dodelijke slachtoffer lag. Een derde verdachte heeft zich later gemeld bij een politiebureau. Hoe de 16-jarige jongen precies om het leven gekomen is volgens de politie nog onduidelijk. De recherche doet op dit moment onderzoek naar de zaak.

Hulp mocht niet baten

Meerdere ambulances, een mobiel medisch traumateam en brandweerwagens werden zondagavond gealarmeerd voor het schietincident aan de Sinderenstraat in Zuidoost. Volgens de politie hebben hulpverleners nog eerste hulp verleend aan het minderjarige slachtoffer, maar mocht dit niet baten. Rond 20.20 uur is de 16-jarige jongen aan zijn verwondingen overleden.

In de woning waren naast het slachtoffer nog twee minderjarige jongens aanwezig. Zij zijn door de politie direct aangehouden. Een derde verdachte heeft zich later die avond gemeld bij een politiebureau. Alle drie de verdachten zitten op dit moment nog vast.

Veel onduidelijk

Volgens de politie is het nog niet duidelijk wat er zich precies afgespeeld heeft in de woning in Zuidoost. Er wordt rekening gehouden met verschillende scenario's, waaronder het scenario dat er in de woning met een vuurwapen gespeeld zou zijn. De recherche is op dit moment druk bezig met onderzoek naar het schietincident en vraagt getuigen of mensen die meer weten zich te melden.