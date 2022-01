86-jarige Zaankanter start eigen bedrijf: 'de druppelbril'

Het idee ontstond bij toeval toen Ab druppels in zijn oog wilde doen maar er achter kwam dat hij zijn bril nog op had. Druppelen lukte niet maar het leverde wel een gouden idee op. Met een boor maakten de senioren een gaatje in het brillenglas waardoor druppelen kinderspel werd.

Het kostte nog wel wat proefbrillen voordat het gaatje precies op de juiste plek zat zodat de druppels daar terecht kwamen waar ze hun werk kunnen doen. In de wachtkamer van de oogkliniek zag Evert het potentieel van de uitvinding. "Iedereen die bij de oogarts komt, krijgt oogdruppels voorgeschreven", aldus Evert.

Telefoon roodgloeiend

Na het bezoek aan de Kamer van Koophandel was het eigen bedrijf een feit en konden de mannen echt aan het werk. De telefoon stond roodgloeiend en in plaats van een kop koffie in de bejaardensoos moesten de mannen zeven dagen in de week aan de slag om de orders te verwerken. Brillen inpakken en persoonlijk op de post doen. De 'oude dag' zag er op slag heel anders uit.

Een mooi idee met een leuk bedrijf maar zelfs Evert moet toegeven dat het een beetje uit de hand was gelopen, "Het was niet leuk meer", aldus Evert. En zo toevallig

als de bril bedacht werd, zo toevallig was de oplossing. De boekhouder van de startende ondernemers droomde er al jaren van om een mooi 'product;' in de markt te zetten,

"Als zo'n kans op je pad komt moet je snel handelen," zo doceert Fenja van Braam.

Inmiddels kunnen Evert en Ab weer genieten van het leven en hebben zij hun bedrijf verkocht aan de boekhouders. Maar Evert kan het niet helemaal loslaten en geeft achter

de schermen nog graag advies. Een nieuwe auto heeft het niet opgeleverd maar wel een fijne traplift.