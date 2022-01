81-jarige Volendamse twee jaar de cel in voor brandstichting bij buren

De 81-jarige vrouw uit Volendam die afgelopen april het huis van haar buren in brand stak is door de rechtbank Noord-Holland veroordeeld tot poging tot moord. Ze moet twee jaar de gevangenis in en in totaal 7.500 euro schadevergoeding betalen aan haar buren.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder drie jaar gevangenisstraf. De rechtbank heeft in de veroordeling meegenomen dat de vrouw zich goed bewust was van wat ze deed, in tegenstelling tot wat zij beweerde tijdens eerdere zittingen. Haar handelingen zijn opgenomen op camera en volgens de rechtbank waren die 'rustig en gedecideerd'. De vrouw zei tegen een voorbijganger: "Ja, ik ben er helemaal klaar mee, ze maken de hele nacht drukte, ik steek het in de fik."

De rechtbank leidt hieruit af dat er een vooropgezet plan was van de vrouw om de buren om het leven te brengen door brand te stichten. Daarom vindt ze het bewezen dat er met voorbedachten raad is gehandeld, zodat er niet alleen sprake is van brandstichting maar ook van poging tot moord.

'Afscheid aan het nemen'

Eerder maakte één van de dochters van de slachtoffers van 81 en 78 gebruik van het spreekrecht. Ze las uit een brief op die haar moeder heeft opgesteld. Hierin beschreef ze de doodsangst tijdens de brand: "We waren afscheid aan het nemen van elkaar. Ik zei tegen mijn man: dit is het einde." Uiteindelijk wisten zij zich via een raam naar een plat dak en daarna een ladder in veiligheid te brengen.

'Knettergek'

De advocaat van de vrouw pleitte ervoor om haar als verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen; in zijn pleidooi noemde hij het gedrag van de vrouw tijdens haar daad zelfs 'knettergek'. Deskundigen meldden ook haar licht verminderd toerekeningsvatbaar te achten, de kans op herhaling is volgens hen klein. De rechtbank heeft met de straf van twee jaar cel rekening gehouden met haar hoge leeftijd en het feit dat ze eerder geen strafbare feiten heeft gepleegd.

De vrouw is op dit moment nog op vrije voeten. De officier van justitie wilde dat haar schorsing opgeheven zou worden, zodat ze direct de gevangenis in zou moeten. De rechter heeft dat afgewezen zodat de vrouw een eventueel hoger beroep in vrijheid mag afwachten.