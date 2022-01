Bedreigingen RTL Boulevard waren aanleiding voor camera's op Hilversumse toegangswegen

Afgelopen zomer verhuisde RTL Boulevard van het de studio op het Leidseplein in Amsterdam naar Hilversum. Dat had, vlak na de aanslag op Peter R. de Vries, alles te maken met een ernstige dreiging aan het adres van de makers van het programma.

"De gemeenten Hilversum, Weesp en Wijdemeren liggen geklemd tussen Amsterdam en Utrecht. Vanwege deze ligging rijdt veel verkeer door onze gemeenten wanneer zij de snelwegen willen mijden. Daarnaast blijkt het regelmatig het geval te zijn dat inbrekers uit de drie gemeenten niet alleen actief zijn in hun eigen gemeente, maar ook in hun buurgemeenten", luidde de uitleg in oktober toen de proef al maanden gaande was.

Afgelopen oktober meldde burgemeester Pieter Broertjes dat Hilversum, Wijdemeren en Weesp eindelijk gebruik konden maken van de lang gewenste proef met de zogeheten ANPR-camera's. Met deze tijdelijke camera's hadden de gemeenten een nieuw 'wapen' in handen om woninginbrekers in beeld te krijgen via de kentekenplaten op de auto. Al veel eerder zouden de gemeenten experimenteren met deze camera's maar wegens corona liep in 2020 en 2021 het aantal woninginbralen drastisch terug, waardoor nut en noodzaak wegviel.

Het Mediapark en omgeving was vanaf juni enkele maanden een veiligheidsrisicogebied. Dat hield onder meer dat agenten meer bevoegdheden hadden, waaronder preventief fouilleren. Daarnaast waren er onzichtbare en zichtbare maatregelen genomen, zoals de aanwezigheid van zwaarbewapende agenten en containers die het gezichtsveld blokkeerden.

Naar nu blijkt zijn de ANPR-camera's met toestemming van justitie ingezet om in een periode van een half jaar de veiligheid van de medewerkers te kunnen waarborgen. De camera's hebben er van juni tot en met november gehangen. Dat is opvallend, want in de eerste aankondiging schreef Broertjes dat de eerste camera's in de week van 18 oktober pas geplaatst gingen worden.

Meerdere locaties

Deze zogeheten 'slimme' camera's hingen op vijf verschillende locaties, waaronder de N201 ter hoogte van Vreeland nabij de rotonde fort Kijk uit in Wijdemeren en op de N417, de kruising bij de Loosdrechtseweg/OscarRomerolaan, op de grens van Hilversum en Wijdemeren.

ANPR is de Engelse afkorting van automatic numberplate recognition, ofwel automatsiche nummerplaatherkenning. Deze camera's scannen de kentekens van voorbijkomende auto's en vergelijken deze met kentekens die in de database staan van de politie. Dit alles is onder toestemming gegaan van de officier van justitie.

Kentekens

"Deze database bevat uitsluitend kentekens die op naam staan van gezochte personen of personen die om andere redenen bekend zijn bij de politie. Als een kenteken overeenkomt met een kenteken in de database ontvangt de politie een 'hit' op een speciale app. Kentekens die gescand worden, maar niet in de database voorkomen, worden niet bewaard", was de uiteg van de Hilversumse burgemeester over het gebruik van dit systeem.

Vrijwel direct na de burgemeestersbrief klom Democraten Hilversum al in de pen. Voorman Edwin Göbbels kaartte toen onder meer aan wat de gemeente gaat doen aan het onterecht verzamelen van informatie. De beantwoording toen leidde tot een setje nieuwe vragen, waar het Hilversumse college nu op reageert.