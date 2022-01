Visverkopers willen vaste kiosken op Zandvoortse boulevard: gemeente onderzoekt

Het is een langgekoesterde wens van de standplaatshouders op de boulevards in Zandvoort: vaste kiosken, zodat ze niet meer dagelijks op en af hoeven te bouwen. De gemeente gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Lees verder onder deze reportage bij de viskar tijdens de hevige storm in februari 2020.

Een van de voordelen is dat verkopers bij hele slechte weersomstandigheden door zouden kunnen werken.

Inmiddels zijn de Zandvoorters op werkbezoek geweest in onder meer Katwijk en Den Haag, waar al vaste kiosken staan. Ook in Haarlem zijn daar voorbeelden van.

Het gaat in Zandvoort om 12 jaarrond-standplaatsen, waarvan het merendeel zich op de Boulevard Barnaart bevindt. Al sinds 2017 verzoeken de vis- en frietverkopers de gemeente of ze hun mobiele karren mogen transformeren naar vaste kiosken. Nu moeten ze tussen 22.00 uur en 06.00 uur hun wagens nog weghalen, wat ze vooral met tractoren doen, en van en naar de opslag rijden.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in samenspraak met de Vereniging van Standplaatshouders.

Het college ziet ook de voordelen van de vaste kiosken wel in, zoals minder stikstofuitstoot door minder verkeersbewegingen en de verbetering van de uitstraling van de openbare ruimte. Ook zouden er bijvoorbeeld openbare toiletten en oplaadpunten voor elektrische fietsen aan de kiosken kunnen worden toegevoegd.

Juridische haken en ogen, bezwaren omwonenden

Maar overschakelen op vaste kiosken blijkt voor de gemeente vooral op juridisch en financiëel gebied een ingewikkelde kwestie. Dan gaat het bijvoorbeeld over eigenaarschap van de kiosken en de grond. En om de vraag of de kiosken wel passen in al bestaande bestemmings- en herontwikkelingsplannen voor de boulevards.

Ook zouden niet alle omwonenden staan te trappelen omdat de permanente kiosken het vrije uitzicht zouden kunnen bederven. Deze mensen worden daarom bij het haalbaarheidsonderzoek betrokken.

In de loop van 2022 zal de gemeenteraad van Zandvoort de uitkomsten van het onderzoek onder ogen krijgen. Met de standplaatshouders zijn afspraken gemaakt over de financiering van het onderzoek.