Elise (82) zit zonder inboedel, buurt schiet te hulp: "Ben zo dankbaar"

Al 30 jaar woont Elise Bijleveld in de Jordaan in Amsterdam. Nu ze de 80 is gepasseerd is, zou ze naar een verzorgingstehuis gaan. In de aanloop naar de verhuizing gaf ze bijna al haar spullen weg. Toen de verhuizing onverwachts niet doorging, zat ze in een kaal huis. De buren schoten haar te hulp.

"Er waren een aantal problemen en na wat gesprekken met Lies, kwam ik erachter dat het helemaal niet zo goed ging en dat ze heel snel hulp nodig had", vertelt de 80-jarige buurman Jos Schotten. Hij besloot de buren op te trommelen en een nieuwe inboedel te regelen. "We hebben gezorgd dat ze wat borden en pannetjes had, want die waren niet meer aanwezig. Daar zijn we mee begonnen, zodat Lies weer haar potje kan koken."

Elise Bijleveld is dankbaar voor alle hulp. "Ik voelde me best een beetje eenzaam, met die corona." In de opruiming had ze alles weggeven en zelfs haar bed stond niet meer in de woning. Ze sliep de afgelopen maanden op de bank. "Ik dacht ik heb daar in het verzorgingstehuis niks nodig. Ik krijg daar eten en drinken. Met m'n stomme kop, heb ik alle spulletjes weggeven."

"Niet meer uit bed" Naast kopjes, borden en bestek regelde Schotten ook de meubels voor zijn buurvrouw. Het pronkstuk is haar nieuwe bed. "Als klap op de vuurpijl kwam er een schitterend bed van Arie uit de Westerstraat. Het enige probleem is, dat ik nu niet meer uit bed wil 's ochtends." Deze week leggen de buren de laatste hand aan de woning maar ook daarna kan ze, volgens Schotten op gezelschap rekenen. "We gaan met haar wandelen en boodschapjes doen."