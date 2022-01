Jeffrey Schenk ziet Voice-deelname in duigen vallen: "Het is verschrikkelijk"

Zanger Jeffrey Schenk uit Opmeer was afgelopen vrijdag te zien in de blind auditions van The Voice of Holland. Hij zou binnenkort te zien zijn in de volgende ronde van de talentenshow. Nu het programma gestopt is na de onthullingen van afgelopen weekend is het onduidelijk hoe het nu afloopt met de kandidaten. "Er is al heel veel opgenomen, tot aan de halve finales", vertelt Jeffrey Schenk aan NH Radio.

RTL

Op zijn optreden in de laatste aflevering van The Voice heeft de zanger uit Opmeer veel leuke reacties gekregen. "Het heeft veel impact gemaakt, ik ben net pas klaar met antwoorden op alle berichten die ik heb ontvangen", vertelt Jeffrey.

Quote "Het is bizar en verschrikkelijk voor heel veel mensen" Jeffrey Schenk, deelnemer TVOH

"Ik ben door naar de battles, die zijn ondertussen ook al opgenomen. Er ligt al een enorm aantal afleveringen klaar." Die zullen waarschijnlijk niet worden uitgezonden. Na berichten over seksueel overschrijdend gedrag besloot RTL de uitzendingen voorlopig stop te zetten. "Het is bizar en verschrikkelijk voor heel veel mensen." 'Eén grote familie' Jeffrey zelf heeft van grensoverschrijdend gedrag niets gemerkt. "Ik kan het me niet voorstellen, niet op de vloer of tijdens de opnames. Misschien erbuiten, dat er tijdens The Voice contact is gelegd en dan in eigen tijd." "Het is één grote familie, je wordt heel close met elkaar", gaat hij verder. "Je bent gewoon leuk met elkaar en je verwacht niet dat er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Ik heb er maanden rondgelopen en veel contact gehad met andere kandidaten, maar ik heb er niks over gehoord."

Jeffrey Schenk bij TVOH - RTL

Afwachten Hoe het nu verder moet met het programma weet Jeffrey ook niet. "Ik heb geen flauw idee. Anouk is weg, hoe los je dat op?" Zijn eigen coach Waylon heeft hij nog niet gesproken. "Hij houdt zich denk ik afzijdig. We kunnen er toch niets over zeggen, alleen over je eigen ervaring. Ik heb het ervaren als een van de leukste dingen uit mijn carrière." "Het is heel lastig, de afleveringen liggen er, maar die kun je niet meer uitzenden." Jeffrey doelt op de aangifte tegen coach Ali B en het opstappen van bandleider Jeroen Rietbergen, naar aanleiding van beschuldigingen tegen hem. "Het is heel vervelend. Ook voor ons, de mensen die meedoen. Ik zou niet weten hoe dit verder moet gaan. We wachten het af."