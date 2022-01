75 jaar na dodelijkste ontploffing Muiden: "Er hingen lichaamsdelen in de bomen"

Exact 75 jaar geleden beroofde een gigantische ontploffing bij de kruitfabriek de Krijgsman in Muiden 17 jonge mannen van het leven. De 'klap van '47' wordt ook dit jaar weer herdacht en de contouren van een monument in de nieuwbouwwijk zijn inmiddels zichtbaar. "Zodat we alle 41 slachtoffers bij alle ontploffingen niet vergeten", aldus gids Guus Kroon.

"Je moet je voorstellen: er stonden toen allemaal bomen, want hier was het bos, dat de lichaamsdelen overal in de bomen hingen en lagen", vertelt Guus Kroon over 17 januari 1947. Als geboren en getogen Muidenaar heeft hij zelf ook de nodige ontploffingen bij de kruitfabriek meegemaakt, maar niet die in '47. "Ik heb er wel veel onderzoek naar gedaan."

De ontploffing ontstaat destijds door een artilleriegranaat uit de Tweede Wereldoorlog, die rond IJmuiden moet hebben gelegen. Die worden naar de kruitfabriek gebracht om het kruit te winnen en de behuizing om te smelten. "Bij het uitladen is toen een granaat ontploft."

17 doden

"De hele boel is in een kettingreactie de lucht ingegaan. Ook een opslaggebouw, waar vijfhonderd kilo kruit lag." Heel Muiden ligt daarna onder de glasscherven. Meerdere glas-in-lood ramen bij het Muiderslot springen zelfs. Veertien medewerkers van de Mijnopruimingsdienst overlijden ter plekke en ook drie medewerkers van de Krijgsman komen om.