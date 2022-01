De Peiling: Het is terecht dat 'The Voice of Holland' van de buis is gehaald

RTL kwam zaterdag met de mededeling dat het voorlopig stopt met het uitzenden van 'The Voice of Holland' na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het nieuws kwam aan het licht door het BNNVARA-programma #BOOS . Het programma ontving zaterdag een bekentenis en spijtbetuiging van bandleider Jeroen Rietbergen waarbij hij heeft laten weten zijn werkzaamheden per direct naast zich neer te leggen.

ok coach Ali B wordt beschuldigd seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er heeft inmiddels een vrouw aangifte tegen hem gedaan. #BOOS zegt dat het, naast Rietbergen, om aanklachten gaat tegen meerdere personen binnen het programma. Het is dus vrijwel zeker dat naast Ali B en Rietbergen nog één of meer mensen worden beschuldigd van seksueel wangedrag.

Onderzoek

RTL Nederland zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de misstanden en heeft besloten een onafhankelijk onderzoek te laten doen. Rietbergen, de inmiddels ex-partner van Linda de Mol en toendertijd zwager van bedenker van het programma John de Mol, zegt niet het idee te hebben gehad dat hij in een machtspositie zat.

Zangeres en TVOH-coach Anouk laat via instagram weten: 'Ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik hebben gemaakt van hun positie en waar er bewust is gekozen om het stil te houden en om de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet. Dan heb je echt een structureel probleem. Ik wil daar geen onderdeel van zijn'.

In Amerika en Duitsland is het nieuws over het van de buis halen van het programma ook opgepikt. John de Mol's format wordt in meer dan 150 landen uitgezonden en werd in Amerika maar liefst 69 keer genomineerd voor de prestigieuze Emmy Award.